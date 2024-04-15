Онана ответил, жалеет ли об уходе из «Интера»

Бывший вратарь миланского «Интера» Андре Онана рассказал, жалеет ли об уходе из команды Симоне Индзаги. Напомним, прошлым летом голкипер перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро.

«Интер» – это настоящая семья для меня. Я люблю фанатов этого клуба. Желаю им всего наилучшего. Жалею ли я об уходе из «Интера»? Нет, я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, я очень рад за «Интер». Это фантастическая команда», – цитирует камерунца DAZN.

В прошлом сезоне Онана помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов и завоевать Кубок Италии. Андре получил «Золотую» перчатку Лиги чемпионов за наибольшее количество сухих матчей.