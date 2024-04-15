Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Онана ответил, жалеет ли об уходе из «Интера»

15 Апреля 2024 • 10:33 Комментировать
Манчестер Юнайтед
0:0
Ньюкасл
отменен

Бывший вратарь миланского «Интера» Андре Онана рассказал, жалеет ли об уходе из команды Симоне Индзаги. Напомним, прошлым летом голкипер перебрался в «Манчестер Юнайтед» за 50 миллионов евро.

«Интер» – это настоящая семья для меня. Я люблю фанатов этого клуба. Желаю им всего наилучшего. Жалею ли я об уходе из «Интера»? Нет, я счастлив в «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, я очень рад за «Интер». Это фантастическая команда», – цитирует камерунца DAZN.

В прошлом сезоне Онана помог «Интеру» дойти до финала Лиги чемпионов и завоевать Кубок Италии. Андре получил «Золотую» перчатку Лиги чемпионов за наибольшее количество сухих матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Андре Онана

Новости по матчу

Сегодня, 15 Апреля
10:33
Онана ответил, жалеет ли об уходе из «Интера»
14 Апреля
12:42
«Манчестер Юнайтед» может купить защитника «Эвертона» за 80 млн евро
03:22
Рабио интересен двум топ-клубам и представителям Саудовской Аравии
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Хави останется в «Барселоне» при одном условии Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
15.04.24 в 22:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.58 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
10:33 · Англия. Премьер-лига
Онана ответил, жалеет ли об уходе из «Интера»
10:25 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола раскрыл, в чём разница между «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем»
10:12 · Англия. Премьер-лига
Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул
09:44 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ
09:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро
09:04 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне высказал мнение о таланте Фодена
08:46 · Англия. Премьер-лига
Мерсон - о чемпионстве «Арсенала»: «Все кончено, 100%» 2
08:14 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд
07:54 · Англия. Премьер-лига
Морган назвал главную недоработку Артеты в «Арсенале» и вспомнил о Роналду 4
07:48 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал главную слабость Жезуса 2
07:35 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» сообщили о 57-й травме за сезон
07:29 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Арсенала» вынесли решение по игре Зинченко 1
00:24 · Англия. Премьер-лига
Уоткинс: «Не сомневался, что мы обыграем «Арсенал»
14 Апреля
23:11 · Англия. Премьер-лига
Два гранда следят за Фоденом слухи
22:59 · Англия. Премьер-лига
Эмери: «Если играешь нестабильно, то проигрываешь»
Все новости
Рекомендуем