Гвардиола раскрыл, в чём разница между «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем»

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола рассказал, в чем разница между «горожанами», лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем».
«Большая разница между этими клубами заключатся в том, что мы набрали много очков в компенсированное время. Это помогло нам оказаться там, где мы сейчас находимся. Все три команды проводят отличный сезон, но из-за поздних голов «Сити» добыл больше очков», - передает слова испанского тренера The Mirror.
После 33 туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 73 балла и лидирует в турнирной таблице. «Арсенал» и «Ливерпуль» отстают на два очка.
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