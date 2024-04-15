Гвардиола раскрыл, в чём разница между «Манчестер Сити», «Арсеналом» и «Ливерпулем»

«Большая разница между этими клубами заключатся в том, что мы набрали много очков в компенсированное время. Это помогло нам оказаться там, где мы сейчас находимся. Все три команды проводят отличный сезон, но из-за поздних голов «Сити» добыл больше очков», - передает слова испанского тренера The Mirror.