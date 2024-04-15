Аналитики оценили шансы «Манчестер Сити», «Арсенала» и «Ливерпуля» на титул

Аналитики Opta оценили шансы команд на чемпионский титул после 33-го тура Английской премьер-лиги. По итогам минувшего уик-энда лидерство в чемпионате захватил «Манчестер Сити».

«Горожане» поднялись на первое место благодаря осечкам «Арсенала» и «Ливерпуля». Оба конкурента «Сити» потерпели домашние поражения и ухудшили свои шансы в титульной гонке.

В настоящий момент вероятность чемпионства подопечных Хосепа Гвардиолы составляет 70,1%, а ранее было 40,6%. Шансы «Арсенала» на титул – 18,3 процента, а «Ливерпуля» - 11,7.

После 33 туров «Манчестер Сити» опережает «канониров» и «красных» на два балла.