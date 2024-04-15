Гвардиола высказался о чемпионской гонке в АПЛ

Рулевой «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о борьбе за чемпионский титул в нынешнем розыгрыше Английской премьер-лиги.
«Мы любим играть под давлением. Уверен, что команда будет сражаться до конца. Сможем ли мы снова стать чемпионами? Пока гарантий нет. Мы будет сражаться, это я могу гарантировать», - передает слова испанского специалиста The Mirror.
После 33 туров «Манчестер Сити» поднялся на первое место в турнирной таблице АПЛ, воспользовавшись осечкой конкурентов. Подопечные Гвардиолы опережают идущий вторым «Арсенал» на два балла.
Гвардиола сообщил о возвращении важного игрока «Манчестер Сити»
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