«Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро

В «Манчестер Сити» выбрали футболиста, который может заменить бельгийского полузащитника Кевина де Брёйне. Об этом рапортует Fichajes.

По информации источника, в поле зрения «горожан» находится бразильский хавбек Бруно Гимараэс, ныне выступающий за другой английский клуб – «Ньюкасл». Сумма потенциальной сделки может составить около 117 миллионов евро. Конкурентом «Манчестер Сити» в споре за игрока считается «ПСЖ».

Ранее в прессе сообщалось, что де Брёйне может переехать в чемпионат Саудовской Аравии.

Гимараэс связан контрактными обязательствами с «горожанами» до лета 2028 года. В этом сезоне полузащитник сыграл 31 встречу, забил четыре гола и сделал шесть ассистов.