Де Брёйне высказал мнение о таланте Фодена

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне оценил уровень игры одноклубника Фила Фодена.
«Фоден – один из величайших талантов, с которыми я когда-либо играл. Фил способен определять историю нашего вида спорта в ближайшие 15 лет», - передает слова бельгийского хавбека Telefoot.
В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Фоден провел 30 матчей, отметившись 14 забитыми мячами и семью голевыми передачами.
Действующий трудовой договор 23-летнего полузащитника с «горожанами» истекает летом 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 130 миллионов евро.
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