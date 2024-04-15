Мерсон - о чемпионстве «Арсенала»: «Все кончено, 100%»

Бывший футболист лондонского «Арсенала» Пол Мерсон высказался о шансах команды Микеля Артеты стать чемпионом АПЛ после домашнего поражения от бирмингемской «Астон Виллы».

«Думаю, все кончено. Это 100%. Сейчас «Арсенал» преследует лучшую команду мира, которая продолжает набирать очки. Если бы «канониры» гнались за кем-то другим, то возможно… Но я видел эту команду много раз», - передает слова эксперта Sky Sports.

Напомним, что «канониры» потерпели поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:2. После этой неудачи лондонская команда с 71 очком занимает второе место в АПЛ, отставая от лидирующего «Манчестер Сити» на два балла.