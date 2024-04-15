«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» потерпел домашнее поражение от «Кристал Пэлас». По информации Opta Sports, мерсисайдцы пропустили гол в девятом домашнем поединке подряд и повторили свой антирекорд. Аналогичная неудачная серия была у «красных» в 1996 и 1999 годах.

Напомним, что в минувший уик-энд «Ливерпуль» на своем поле сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:1. После этой неудачи подопечные Юргена Клоппа занимают третье место с 71 баллом. От лидирующего «Манчестер Сити» мерсисайдцы отстают на два очка.

Следующий матч англичане проведут против «Аталанты» в рамках ¼ финала Лиги Европы.