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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Ливерпуль» повторил клубный антирекорд

15 Апреля 2024 • 08:14 Комментировать

В рамках 33-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» потерпел домашнее поражение от «Кристал Пэлас». По информации Opta Sports, мерсисайдцы пропустили гол в девятом домашнем поединке подряд и повторили свой антирекорд. Аналогичная неудачная серия была у «красных» в 1996 и 1999 годах.

Напомним, что в минувший уик-энд «Ливерпуль» на своем поле сенсационно проиграл «Кристал Пэлас» со счетом 0:1. После этой неудачи подопечные Юргена Клоппа занимают третье место с 71 баллом. От лидирующего «Манчестер Сити» мерсисайдцы отстают на два очка.

Следующий матч англичане проведут против «Аталанты» в рамках ¼ финала Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас
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