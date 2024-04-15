Морган назвал главную недоработку Артеты в «Арсенале» и вспомнил о Роналду

«У «Арсенала» по-прежнему нет хорошего нападающего, это постоянно мешает команде. В первом тайме было много моментов, которые не реализовали. Криштиану Роналду забил бы более 25 мячей за сезон в составе «канониров». Главная недоработка Артеты - отсутствие классного центрфорварда», - оставил сообщение Морган в социальных сетях.