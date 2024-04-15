Морган назвал главную недоработку Артеты в «Арсенале» и вспомнил о Роналду

Британский журналист Пирс Морган отреагировал на домашнее поражение лондонского «Арсенала» от бирмингемской «Астон Виллы» в рамках 33-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 0:2.
«У «Арсенала» по-прежнему нет хорошего нападающего, это постоянно мешает команде. В первом тайме было много моментов, которые не реализовали. Криштиану Роналду забил бы более 25 мячей за сезон в составе «канониров». Главная недоработка Артеты - отсутствие классного центрфорварда», - оставил сообщение Морган в социальных сетях.
После домашнего фиаско «Арсенал» опустился на второе место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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