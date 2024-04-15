Легенда «Манчестер Юнайтед» назвал главную слабость Жезуса

«Мне нравится Жезус как игрок, у него отличная энергия, прессинг и старание. Люблю это в нападающих. Однако на таком высоком уровне нужно больше точности на позиции центрального нападающего. Поэтому там играет не Габриэль, а Хаверц. Именно точности не хватило лондонцам в первом тайме», - передает слова эксперта Sky Sports.