В «Манчестер Юнайтед» сообщили о 57-й травме за сезон

Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Антони не принимал участия в поединке 33-го тура чемпионата Англии с «Борнмутом» (2:2) из-за повреждения.

Отмечается, что это уже 57-я травма в стане «красных дьяволов» в текущем сезоне. Сроки восстановления бразильского легионера пока неизвестны.

Антони пополнил ряды манкнианского гранда летом 2022 года, перейдя из нидерландского «Аякса» за 95 миллионов евро. С того момента вингер принял участие в 77 встречах «Манчестер Юнайтед», записав на свой счет десять забитых мячей и пять голевых передач. Его текущая рыночная стоимость оценивается в 28 миллионов евро.