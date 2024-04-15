Фанаты «Арсенала» вынесли решение по игре Зинченко

«Я хочу, чтобы Зинченко ушел из команды. Пожалуйста», - оставил сообщение пользователь с ником Raf.

«Зинченко нужно убрать. Это Ходячая ошибка», - написал Eduardo Hagh.

«Зинченко выглядит так, будто играет против «Арсенала», - говорится в комментарии Mo.