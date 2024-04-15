Фанаты «Арсенала» вынесли решение по игре Зинченко

Фанаты лондонского «Арсенала» недовольны игрой украинского защитника Александра Зинченко. Болельщики «канониров» посредством социальных сетей раскритиковали легионера.
«Я хочу, чтобы Зинченко ушел из команды. Пожалуйста», - оставил сообщение пользователь с ником Raf.
«Зинченко нужно убрать. Это Ходячая ошибка», - написал Eduardo Hagh.
«Зинченко выглядит так, будто играет против «Арсенала», - говорится в комментарии Mo.
В последнем поединке «канониры» на своем поле потерпели поражение от «Астон Виллы» со счетом 0:2. Лондонцы потеряли лидерство в Премьер-лиге и сейчас занимают второе место.
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