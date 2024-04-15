«Байер» коронуется, Шомуродов колет «Интер», Захарян скромничает

Джака-Джака – «Байер» обрёл золото

Свершилось! «Байер» оформил себе первое чемпионство в истории. Разгромив «Вердер» 5:0, леверкузенцы за пять туров до конца сезона Бундеслиги взяли титул. Бонифасе реализовал пенальти и отдал голевой пас Джаке, а дальше хет-трик сотворил Вирц. После четвёртого и пятого голов на поле выбегали болельщики «Байера». Во втором случае загнать их назад на трибуны не удалось, и судья уже дал финальный свисток.

«Бавария» накануне обыграла дома «Кёльн», отсрочив коронование «Байера» на один день. Прервалась 11-летняя чемпионская серия мюнхенцев. Хаби Алонсо выиграл первый трофей как тренер. А 27-летний Кингсли Коман, выступавший до «Баварии» за «ПСЖ» и «Ювентус», впервые в карьере провёл нечемпионский сезон. Было ещё дерби двух «Боруссий», где Дортмунд оказался успешнее Мёнхенгладбаха.

Чем АПЛ похожа на РПЛ?

Неужели борьба за чемпионство в Англии похожа на таковую в России? Если «Манчестер Сити» в роли «Зенита». А «Арсенал» и «Ливерпуль» – как «Краснодар» и «Динамо» (кто именно из них кто, не суть важно). Синхронно проиграть дома – это уметь надо. Но если «Арсенал» пострадал хотя бы от неслабой «Астон Виллы» Унаи Эмери, то «Ливерпуль» устроился на проигрыш «Кристал Пэлас». Как-никак похмелье.

Оборвалась беспроигрышная серия «Арсенала» в АПЛ, составлявшая одиннадцать матчей в 2024 году. «Сити» загонял «Лутон Таун» (5:1 с забитым пенальти Холанна) и теперь лидирует, имея сверх «Арсенала» и «Ливерпуля» два балла. «Тоттенхэм» разгромился «Ньюкаслом» и отстал от топ-4. «Манчестер Юнайтед» опять сгонял вничью. Дубль Фернандеша принёс «красным дьяволам» лишь одно очко против «Борнмута».

Ничейная эпидемия в Италии, «низы» топов в Испании

«Интеру» играть 2:2 не страшно. Тем более когда «Милан» и «Ювентус» тоже теряют очки. У «нерадзурри» ничья с «Кальяри» (за который на «Сан-Сиро» забил Шомуродов), у «россонери» – с «Сассуоло», у «бьянконери» – нулевая в дерби с «Торино». «Милан» уходил с 0:2 и 1:3 – на 3:3 в итоге. Матч «Удинезе» и «Ромы» был прерван, когда стало плохо игроку «джалоросси» Эвану Н'Дике.

Мадридский «Реал» скромно одолел «Мальорку» голом Тчуамени. «Барселона» также минимально победила «Кадис» благодаря чудо-удару через себя Жоау Фелиша. «Жирона» в гостях отхватила от «Атлетико» (3:1 в пользу «матрасников»). «Барселона» не пропускает в Ла Лиге уже шесть матчей кряду. «Реал» впервые за 36 сезонов пропустил за 31 тур чемпионата всего 20 голов.

Что у Захаряна и Кузяева общего, а что – нет?

Захарян был заменён на 89-й минуте, как только первая снизу «Альмерия» сравняла счёт против «Реал Сосьедада» до итогового состояния 2:2. Впервые за три матча Арсен не сделал результативных действий. Кузяева также заменили в концовке, но его «Гавр» пропустил единственный гол от «Нанта» уже после этого, так что Далер там точно ни при чём.

«Лацио», сыгравший ещё в пятницу, оседлал тему с четвёрками. До разгрома «Салернитаны» со счётом 4:1 «орлы» не забивали 4 мяча за матч 444 дня. А Кевин Фогт, сыграв за берлинский «Унион» против «Аугсбурга» (0:2), поставил своеобразный рекорд Бундеслиги. Он не забивает уже 267 матчей подряд – с 18 октября 2014 года, когда он поразил ворота дортмундской «Боруссии».

Кирилл Иванцов