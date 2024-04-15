Уоткинс: «Не сомневался, что мы обыграем «Арсенал»

Форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс высказался после победы над лондонским «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии.

— Я понимал, что мы с каждой минутой добавляли. Ошибки «Арсенала» все больше мотивировали нас. Я практически не сомневался, что мы выиграем, — цитирует Уоткинса BBC.

В нынешнем сезоне 28-летний нападающий принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 26 мячей и стал автором десяти ассистов.

На данный момент «Астон Вилла» занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 63 очка в 33 встречах.

В следующем туре подопечные Унаи Эмери примут у себя дома «Борнмут». Игра 34-го тура пройдет 21 апреля, начало — в 17:00 по мск.