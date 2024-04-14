Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден находится в сфере интересов двух европейских грандов.

Как утверждает журналист Экрем Конур, «Манчестер Сити» продолжает переговоры с Фоденом о новом трудовом соглашении на длительный срок. По данным источника, мадридский «Реал» и «ПСЖ» следят за ситуацией 23-летнего футболиста.

Не исключено, что если Фоден не договорится с «Манчестер Сити», то европейские топ-клубы попробуют приобрести англичанина.

В текущем сезоне Фоден принял участие в 45 матчах во всех турнирах, в которых забил 22 мяча и записал на свой счет десять ассистов.

Действующий контракт игрока с «Манчестер Сити» рассчитан до 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фодена в 130 миллионов евро.