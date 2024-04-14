Эмери: «Если играешь нестабильно, то проигрываешь»

В Англии проходят матчи 33-го тура Премьер-лиги, «Астон Вилла», несмотря на игру в четверг в Лиге Европы, обыграла «Арсенал», который имел на два дня больше отдыха. Таким образом, команда Унаи Эмери ворвалась в зону Лиги чемпионов, чем очень доволен наставник клуба.

- Конечно, это большой шаг вперёд с одной стороны, с другой же - те же три очка. И мы потеряли их неделю назад с «Брентфордом», когда вели 2:0 и соперник сравнял счёт. И в следующем туре мы тоже будем играть на три очка. Если не играть стабильно, то проигрываешь. На этом уровне всё так, - цитирует слова Эмери BBC Sport.

«Астон Вилла» занимает четвёртое место в АПЛ.