Футболист «Вест Хэма» был отправлен в больницу с травмой головы после матча с «Фулхэмом»

Футболист «Вест Хэма» Джордж Ирти был отправлен в больницу с травмой головы после матча с «Фулхэмом» в 33-м туре чемпионата Англии. Об этом сообщил главный тренер «молотобойцев» Дэвид Мойес.

Напомним, матч завершился победой «Фулхэма» со счётом 2:0. Ирти появился на поле в конце матча и в борьбе за мяч столкнулся с игроком «Фулхэма», после чего футболиста унесли с поля на носилках.

- У него травма в голове, он сознании и был отправлен в больницу, чтобы пройти обследование. Очень жаль его. Джордж хорошо тренировался. Надеюсь, с ним всё будет хорошо, - сказал Мойес в общении с журналистами.

19-летний полузащитник сегодня провёл свой первый матч за основную команду «Вест Хэма».