Эмери ответил на вопрос о возвращении в «Арсенал»

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери после победы над «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии ответил на вопросы журналистов.

- Возврашение в «Арсенал»? У нас есть 63 очка, и мы близки к тому, чтобы войти в пятерку лучших. Это единственная мысль, которая была у меня перед матчем.

Попадание в Лигу чемпионов? Это будет большим шагом. Сегодня мы заработали три очка, как и в прошлые выходные. В следующую субботу нужно тоже постараться победить. Это тот уровень, на котором мы хотим быть, - передаёт слова тренера Sky Sports.

Напомним, Эмери тренировал «Арсенал» с июля 2018 года по ноябрь 2019. В «Астон Вилле» он работает с октября 2022 года.