Стало известно, где будет играть Рэшфорд

Слухи связывали нападающего Маркуса Рэшфорда с переходом из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ». Впрочем, как сообщает the Sun, англичанин в Париж не переедет.

По данным источника, «ПСЖ» не планировал подписывать Рэшфорда, а с учётом его проблемного сезона, гранд Лиги 1 о трансфере этого игрока даже не думает. Словом, Маркус продолжить играть за «МЮ».

В то же время отмечается, что Маркус Рэшфорд ранее использовал слухи о «ПСЖ», чтобы выбить себе более выгодный контракт на «Олд Траффорд».

В сезоне 2023/2024 Рэшфорд провёл 39 матчей. В них 26-летний нападающий забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.