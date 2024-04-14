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Стало известно, где будет играть Рэшфорд

14 Апреля 2024 • 21:50 Комментировать

Слухи связывали нападающего Маркуса Рэшфорда с переходом из «Манчестер Юнайтед» в «ПСЖ». Впрочем, как сообщает the Sun, англичанин в Париж не переедет.

По данным источника, «ПСЖ» не планировал подписывать Рэшфорда, а с учётом его проблемного сезона, гранд Лиги 1 о трансфере этого игрока даже не думает. Словом, Маркус продолжить играть за «МЮ».

В то же время отмечается, что Маркус Рэшфорд ранее использовал слухи о «ПСЖ», чтобы выбить себе более выгодный контракт на «Олд Траффорд».

В сезоне 2023/2024 Рэшфорд провёл 39 матчей. В них 26-летний нападающий забил восемь голов и отдал пять голевых передач на партнёров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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