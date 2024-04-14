Артета: «Мы первом тайме мы должны были забить три-четыре-пять голов»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета после поражения от «Астон Виллы» (0:2) посетовал на реализацию моментов в первом тайме.

«Мы очень разочарованы результатом, особенно с учётом того, как мы играли. В первом тайме мы должны были забить три-четыре-пять голов, но не забили. Во втором тайме игра изменилась, нам было сложно набирать темп, сложно доставлять мяч в определённые зоны, мы допускали небрежность», - сказал Артета в интервью BBC's Match of the Day.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в среду, 17 апреля, - против «Баварии» на выезде в четвертьфинале Лиге чемпионов.