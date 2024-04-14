Райс дал комментарий о гонке за титул АПЛ

Хавбек «Арсенала» Деклан Райс после домашнего поражения от «Астон Виллы» со счётом 0:2 высказался о чемпионской гонке.

«Арсенал» теперь отстаёт от лидирующего «Манчестер Сити» на два очка.

«Никто не мог предположить, что с января мы выдадим такую серию без поражений. Сегодня она завершилась. Нужно перезагружаться. Я всё ещё думаю, что впереди много неожиданных поворотов. Мы участвуем в гонке за титул вместе с двумя невероятными командами. Сегодняшние результаты показывают, что Премьер-лига может подбросить что угодно. У нас осталось шесть финалов, и мы выложимся на полную», - сказал Райс Sky Sports.

В АПЛ сменился лидер