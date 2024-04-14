Райс: «Это поражение – настоящий удар по зубам»

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс дал комментарий после поражения от «Астон Виллы» со счётом 0:2.

«Это тяжело, очень тяжело принять. Особенно с учётом шансов, которые у нас были в первом тайме. Нужно было пользоваться ими, потому что если этого не делать в АПЛ, то соперник всегда может тебя укусить. Это то, что «Вилла» сделала во втором тайме.

Мы доминировали, но у «Астон Виллы» есть невероятные игроки. Если в футболе ты не можешь выиграть матч, нужно хотя бы не проиграть. Когда на табло горит счёт 0:0, а до свистка осталось 15 минут, нужно стараться набрать хотя бы очко, если не получается набрать три. Так что это поражение – настоящий удар по зубам», - сказал Райс Sky Sports.

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