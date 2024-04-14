Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ

Наставник «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после домашнего поражения от «Астон Виллы» со счётом 0:2. По итогам тура «канониры» потеряли первое место в турнирной таблице, пропустив на вершину «Манчестер Сити».

«Манчестер Сити» теперь лидер? Мы не можем это контролировать. Ты можешь контролировать ситуацию, когда у тебя преимущество. После этого удара мы должны отреагировать.

В любой другой лиге мира с таким количеством побед подряд мы лидировали бы c отрывом в шесть-восемь очков. Здесь дело обстоит иначе. В этом и заключается вызов», - сказал Артета в комментарии для Sky Sports.

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