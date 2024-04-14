Артета объяснил замену Эдегора

«Арсенал» потерял лидерство в Премьер-лиге, проиграв в воскресенье «Астон Вилле» на своём поле со счётом 0:2. По ходу второго тайма рулевой лондонской команды Микель Артета заменил Мартина Эдегора. Испанский специалист дал комментарий на этот счёт.

«У Эдегора была проблема с ногой, поэтому мы его заменили», - сказал Артета в ходе комментария для Sky Sports.

Следующий матч «Арсенал» проведёт в среду, 17 апреля. В этот день команда Микеля Артеты в Мюнхене проведёт ответную игру против «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Первый матч в Лондоне завершился вничью со счётом 2:2.

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