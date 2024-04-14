Артета объяснил поражение от «Астон Виллы»

Рулевой «Арсенала» Микель Артета дал комментарий после домашнего поражения от «Астон Виллы» (0:2).

«Будто два совершенно разных матча. Первый тайм был великолепен – один из лучших наших таймов против топ-команд. Мы не отразили это на второй тайм. Нам не хватило динамики, у нас не было того потока, какой был до перерыва. А затем мы пропустили два очень, очень плохих гола.

Во втором тайме мы допускали неточности в обращении с мячом. У нас не получалось действовать так, как в первом тайме. Мы проиграли, поэтому поздравляем соперника.

Упущенные моменты? На таком уровне нужно наказывать соперников. Ты не можешь создавать моменты на протяжении 90-95 минут против топ-соперника. Если ты не можешь реализовывать шансы, то должен хотя бы не пропускать. Мы не смогли этого сделать. Во втором тайме нам нужно было быть более терпеливыми, чтобы находить моменты», - сказал Артета Sky Sports.