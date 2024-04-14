«Всегда буду любить»: Эмилиано Мартинес оценил «Арсенал» и Артету

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес после выездной победы над «Арсеналом» (2:0) дал комментарий по поводу лондонского клуба, за который он выступал ранее.

«Арсенал»? Я пробыл здесь 10-11 лет, у меня остались здесь друзья. Я пришёл сюда юношей, а ушёл мужчиной. Я всегда буду любить этот клуб. Они идут вторыми, и они добились серьёзного прогресса. У них один из лучших тренеров в мире. Я работал с Артетой и знаю, насколько он хорош», - сказал Мартинес Sky Sports.

На текущий момент «Астон Вилла» занимает четвёртое место в турнирной таблице Премьер-лиги, то есть находится в зоне Лиги чемпионов.