Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эмери: Мы сыграли фантастически

14 Апреля 2024 • 21:07 Комментировать
Арсенал
0:2
Астон Вилла

Унаи Эмери, рулевой «Астон Виллы», дал свой комментарий после победы над «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой «Астон Виллы» со счетом 2:0.

- Это очень тяжелый матч, нам нужно было постараться хорошо сыграть в обороне. Старались все 90 минут провести стабильно и ожидать своего момента.

У нас нет стабильности в каждом матче, но сегодня мы играли фантастически, - приводит слова Эмери Sky Sports.

«Астон Вилла» набрала 63 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 71 баллом располагается на второй строчке.

 
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Унаи Эмери Астон Вилла ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 14 Апреля
21:25
Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ
21:20
Артета объяснил замену Эдегора
21:16
Артета объяснил поражение от «Астон Виллы»
21:08
«Всегда буду любить»: Эмилиано Мартинес оценил «Арсенал» и Артету
21:07
Эмери: Мы сыграли фантастически
20:29
«Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию «Арсенала» 4
20:28
Эмери подсобил Гвардиоле: «Арсенал» тоже проиграл дома, выпустив «Манчестер Сити» в единоличные лидеры 5
18:00
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:2 7
17:33
«Арсенал» объявил состав на игру АПЛ с «Астон Виллой»
02:33
Арсенал - Астон Вилла: где смотреть прямую трансляцию онлайн
13 Апреля
16:45
Бесплатный прогноз и ставка на матч Арсенал — Астон Вилла АПЛ — 14 апреля 2024
14:51
Прогноз на точный счёт матча Арсенал — Астон Вилла чемпионата Англии — 14 апреля 2024
12:54
Фернандес и Дисаси могут пропустить матч с «Эвертоном»
10:31
«Арсенал» - «Астон Вилла»: прогноз и ставки БК Pinnacle
09:51
Жоржиньо предложил свои услуги итальянскому топ-клубу
12 Апреля
18:46
Артета: «Мы будем знать результаты «Манчестер Сити» и «Ливерпуля», но мы обязаны выигрывать»
17:59
Артета высказался о давлении в гонке за титул АПЛ
11 Апреля
16:13
Уайт: «Я ненавижу проигрывать»
14:06
«Арсенал» поборется с «Манчестер Юнайтед» за полузащитника «Вулверхэмптона»
11:34
Сане: «В матче с «Арсеналом» мы показали, что нас нельзя списывать со счетов» 1
11:10
Дюмфрис – трансферная цель для клуба АПЛ, цена вопроса – 30 миллионов евро
10:25
Тони будет доступен на рынке за 47 миллионов евро, два лондонских клуба проявляют интерес
10 Апреля
23:46
«Астон Вилла» установила ценник на Дугласа Луиса, который интересен грандам Премьер-лиги
11:11
Клуб из топ-4 АПЛ интересуется полузащитником «Болоньи», уже известен ценник
09 Апреля
13:46
Дзаньоло интересен клубу из топ-3 Серии А
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Холанн пошёл в раздевалку «Реала» после матча Лиги чемпионов - известна причина Дюгарри обратился к Мбаппе: «Ты плюнул в лицо Лиге чемпионов, твоё отношение – абсолютный позор» Стала известна реакция Мбаппе на поражение от «Барселоны» Клопп дал обещание после поражения «Ливерпуля» 0:3 Три игрока «Барселоны» могут пропустить «эль класико» Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры «Манчестер Юнайтед» предложил 90 миллионов за полузащитника «Барселоны» Алонсо заявил, что не хочет стать чемпионом Германии с «Байером», сидя на диване Анчелотти высказался о неудачной игре в Лиге чемпионов Мбаппе, Холанна и Беллингема
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой»
Спортивные новости
Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 «Автомобилист» выиграл у «Металлурга» и сравнял счёт в серии Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России сравнил успехи Кучерова и Овечкина Кожевников ответил на вопрос о лучшем российском хоккеисте в НХЛ Кожевников высказался о финале Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0
1
1.23 6.40 10.00
Видео
Окончен
Вест Хэм Вест Хэм
Фулхэм Фулхэм
0
2
2.23 3.70 2.85
Видео
Окончен
Арсенал Арсенал
Астон Вилла Астон Вилла
0
2
1.28 5.80 8.60
Видео
15.04.24 в 22:00
Челси Челси
Эвертон Эвертон
1.58 4.20 5.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 14 Апреля
21:33 · Англия. Премьер-лига
Райс дал комментарий о гонке за титул АПЛ
21:29 · Англия. Премьер-лига
Райс: «Это поражение – настоящий удар по зубам»
21:25 · Англия. Премьер-лига
Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ 1
21:20 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил замену Эдегора
21:16 · Англия. Премьер-лига
Артета объяснил поражение от «Астон Виллы»
21:08 · Англия. Премьер-лига
«Всегда буду любить»: Эмилиано Мартинес оценил «Арсенал» и Артету
21:07 · Англия. Премьер-лига
Эмери: Мы сыграли фантастически
21:04 · Англия. Премьер-лига
Эмилиано Мартинес высказался после гостевой победы над «Арсеналом»
20:43 · Англия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Англичане ограниченные, и это подбешивало»
20:37 · Англия. Премьер-лига
В АПЛ сменился лидер
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию «Арсенала» 4
20:15 · Англия. Премьер-лига
Хау рассказал о планах «Ньюкасла» по Исаку
20:10 · Англия. Премьер-лига
«Челси» может побороться за итальянского топ-тренера
19:26 · Англия. Премьер-лига
Боссы «Манчестер Юнайтед» не приняли решение по тен Хагу
18:57 · Англия. Премьер-лига
«Похмелье»: Клопп назвал причины поражения «Ливерпуля» 1
Все новости
Рекомендуем