Эмери: Мы сыграли фантастически

Унаи Эмери, рулевой «Астон Виллы», дал свой комментарий после победы над «Арсеналом» в 33-м туре чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Эмирейтс», завершилась победой «Астон Виллы» со счетом 2:0.

- Это очень тяжелый матч, нам нужно было постараться хорошо сыграть в обороне. Старались все 90 минут провести стабильно и ожидать своего момента.

У нас нет стабильности в каждом матче, но сегодня мы играли фантастически, - приводит слова Эмери Sky Sports.

«Астон Вилла» набрала 63 очка и занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ. «Арсенал» с 71 баллом располагается на второй строчке.