Эмилиано Мартинес высказался после гостевой победы над «Арсеналом»

Страж ворот «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес дал комментарий после воскресной гостевой победы над «Арсеналом» со счётом 2:0.

«Я наслаждаюсь каждой победой – фанаты поддерживают нас и дома, и не выезде. Мы знали, что гостевая победа укрепит наши шансы на попадание в Лигу чемпионов. Это только первый шаг, впереди ещё пять финалов. Сейчас мы наслаждаемся этим результатом, а потом отправимся на матч Лиги конференций, где постараемся выйти в полуфинал.

Моё выступление? Я старался держать команду в игре. Всегда стараюсь сохранять концентрацию и делать сэйвы», - сказал Мартинес Sky Sports.

В следующем туре Английской премьер-лиги «Астон Вилла» будет играть против «Борнмута» на своём поле.