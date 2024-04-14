Билялетдинов: «Англичане ограниченные, и это подбешивало»

Англичане живут скучной и однообразной жизнью, а её уровень в Ливерпуле ничуть не выше, чем в российских городах. Такого мнения придерживается отыгравший три года за «Эвертон» Динияр Билялетдинов.

«Англичане в отличие от нас зациклены на себе, они узковато думают, и это подбешивало. Уровень жизни в том же Ливерпуле ничуть не выше, чем в любом небольшом городке России», - цитирует слова бывшего футболиста Sport24.

Как отметил Билялетдинов, доходы у англичан действительно выше, чем у россиян, однако значительная их часть уходит на налоги и обеспечение работы различных социальных и специальных служб. Также Динияр пожаловался на отсутствие на туманном Альбионе бесплатных медицины и образования, в отличие от России.