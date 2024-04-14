В АПЛ сменился лидер

По итогам тридцать третьего тура в Английской премьер-лиге сменился лидер. Сразу два из трёх претендентов на титул проиграли свои матчи, причём дома. «Ливерпуль» уступил «Кристал Пэлас» (0:1), а «Арсенал» - «Астон Вилле» (0:2).

А вот «Манчестер Сити» разгромил «Лутон Таун» (5:1) и вышел на первое место.

Сейчас у «Манчестер Сити» 73 очка в кармане. «Арсенал» и «Ливерпуль» набрали по 71 баллу, лондонцы идут выше по разности забитых и пропущенных мячей.

Следующий тур в плане борьбы за титул Премьер-лиги получится неполноценным, ведь «Манчестер Сити» играть не будет из-за полуфинала Кубка Англии.