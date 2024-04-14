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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию «Арсенала»

14 Апреля 2024 • 20:29 Комментировать (4)
Арсенал
0:2
Астон Вилла
окончен

Сегодня, 14 апреля, лондонский «Арсенал» принимал на своём поле «Астон Виллу» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась домашним поражением «канониров» со счетом 0:2.

Данный результат прервал беспроигрышную серию «Арсенала», которая длилась на протяжении 11 матчей подряд в рамках АПЛ. Стоит сказать, что в этих встречах подопечные Микеля Артеты одержали десять побед, среди которых было шесть разгромных результатов.

После 32 сыгранных матчей «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 71 очко. Отставание «канониров» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два балла.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла

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Комментарии (4) Все комментарии
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cabo verde
14 Апреля 2024 в 20:59
Ожидаемо
Сити так же бы влетели какому нибудь Тоттенхэму через 3 дня после Реала, но у Сити был матч с командой подвала, тяжёлый график голубые, стоит признать, выдержали, теперь могут вполне играть на 3 фронта
LMI
14 Апреля 2024 в 20:52
Стандартный Арсенал. Он всегда проиграет в нужный момент. Эмоций ноль. Так уже 20 лет продолжается, давно привыкли.
redwhite1959
14 Апреля 2024 в 20:39
В "Арсенале" сейчас собраны добротные - скоростные, выносливые и техничные - игроки. Но команде ЯВНО не хватает исполнителей экстра-класса, которые в одиночку могут решать исход поединка вот в таких матчах как этот. Вроде бы всё как в предыдущих играх - высокий прессинг, быстрый перепас, быстрая смена позиций игроками. Но - не хватает последнего штриха, который как раз и может сделать неординарный мастер. Эмери хорошо изучил манеру игры "канониров" и грамотно выстроил игру своей команды против хозяев поля. Уверен - "Бавария" тоже хорошо знает все слабые места команды Артеты. Для меня сегодня были непонятны две вещи - 1) что делает на поле Зинченко и какой от него толк? и 2) зачем менять Эдегора - единственного игрока, который в этом составе может что-нибудь придумать?
Vova52
14 Апреля 2024 в 20:34
ожидаемо....МС не остановить....
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