«Астон Вилла» прервала беспроигрышную серию «Арсенала»

Сегодня, 14 апреля, лондонский «Арсенал» принимал на своём поле «Астон Виллу» в рамках 33-го тура Английской премьер-лиги.

Встреча между командами завершилась домашним поражением «канониров» со счетом 0:2.

Данный результат прервал беспроигрышную серию «Арсенала», которая длилась на протяжении 11 матчей подряд в рамках АПЛ. Стоит сказать, что в этих встречах подопечные Микеля Артеты одержали десять побед, среди которых было шесть разгромных результатов.

После 32 сыгранных матчей «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Англии, имея в копилке 71 очко. Отставание «канониров» от лидирующего «Манчестер Сити» составляет два балла.