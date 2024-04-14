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Эмери подсобил Гвардиоле: «Арсенал» тоже проиграл дома, выпустив «Манчестер Сити» в единоличные лидеры

14 Апреля 2024 • 20:28 Комментировать (5)
Арсенал
0:2
Астон Вилла
окончен

«Арсенал» и «Астон Вилла» сыграли в рамках чемпионата Англии по футболу. Матч 33-го тура АПЛ состоялся 14 апреля на стадионе «Эмирейтс».

Протокол игры  
Арсенал0:2Астон Вилла
  84'Бэйли Леон (0:1)
  87'Уоткинс Олли (0:2)
Райя ДавидУайт Бен  36' 67' (Томиясу Такэхиро ( 67') Салиба ВильямГабриэль дос Сантос  45'Зинченко Александр 88' (Нкетиа Эдди ( 88') Эдегор Мартин 79' (Жоржиньо II ( 79') Райс ДекланХаверц Кай  63'Сака БукайоЖезус Габриэль 79' (Смит-Роу Эмиль ( 79') Троссар Леандро 67' (Мартинелли Габриэл ( 67')
Запасные: Виейра ФабиуКивёр ЯкубРемсдейл АаронПарти Томас
Мартинес ЭмилианоКонса ЭзриКарлос Диего СантосТоррес Пау IIДинь ЛюкаМакгинн ДжонТилеманс ЮриДиаби Мусса 61' (Бэйли Леон ( 61') Роджерс Морган  14'Дзаньоло Николо 80' (Морено Алекс ( 80') Уоткинс Олли
Запасные: Хейден КейнЛенгле КлеманОльсен РобинКэш МэттиЧамберс КалумИроэгбунам ТимДуран Джон
14 апреля. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

Ох, как не вовремя «Арсеналу» попался матч с «Астон Виллой». Тут все мысли о кризисной «Баварии», от которой чуть не отлетели в первом матче. Посреди недели выезд в Мюнхен, где нужно пробивать дорого в полуфинал Лиги чемпионов. «Астон Вилла» тоже тратит силы на Лигу конференций, но там градус борьбы не столь высок. А команда Уная Эмери уже обыгрывала «Арсенал» в этом сезоне, матч первого круга завершился как раз победой «виллианов».

Чтобы второй раз не терять очки в битве с «Астон Виллой» Артета воспользовался скиллами Сака, Эдегора, Жезуса, Троссара и Хаверца. Никаких поблажек по составу. Однако первая острая атака была за «Виллой». Макгинн пробил в голову Троссару, мяч взмыл над штрафной площадью, Олли Уоткинс выиграл подбор и пытался перекинуть голкипера, но только опустил мяч на сетку сверху.

Первый толковый выпад «Арсенала» организовал Хаверц. Классный пас Кая на угол вратарской площади наградил открывание Троссара. Леандро пробил в касание – Мартинес справился. Ещё лучше получилось у Сака и Эдегора, которые вскрыли оборону «Виллы». Букайо мягко набрасывал на голову Жезусу, тот из убойной позиции завершал, но послал мяч выше ворот.

Под занавес тайма команды обменялись супермоментами. Сначала Габриэл помог «Астон Вилле»: вынес мяч точно в спину Зинченко, отскок забрал Олли Уоткинс, вышел на голкипера и на точность пробил – штанга. В ответ комбинацию расчертили Эдегор (передача из центра) и Жезус (ювелирны прострел). Завершать прилетел Леандро Троссар, пробивший метров с шести и попавший в растянувшегося Эмилиано Мартинеса.

Немало хороших атак команды предъявили друг другу, но голов так и не было. Постепенно это начало угнетать – темп упал, сил не осталось. К часу игрового времени моменты пропали. Чуть взбодрил ситуацию лишь угловой «Астон Виллы». С самой подачей «канониры» справились, но второй волной прибежал Тилеманс. Юри мяч подхватил, под ударную ногу прокинул и шарахнул в перекладину, от которой мяч врезался в штангу и ушёл в сторону.

«Арсенал» же к победе не приближался. Не хватало сил «канонирам», да и мысли как будто о «Баварии» уже были. А вот «Астон Вилла» сподобилась на финальный рывок. Даже два гола прилетело хозяева за три минуты в самом конце матча. Сначала Динь прострелил, Уоткинс забрал на себя внимание Райса и Райи, позволив Бэйли спокойно замкнуть дальний угол – 0:1. А затем сам Олли убежал от Зинченко после заброса Тилеманса, вошёл в штрафную площадь и подсёк мяч над голкипером – 0:2.

Синхронно проиграли дома «Арсенал» и «Ливерпуль», сделав «Манчестер Сити» единоличным лидером АПЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Астон Вилла

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Комментарии (5) Все комментарии
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030527ghbl
14 Апреля 2024 в 21:09
Долбаный клоп, истинный футбольный клоп, доигрался стратег.
snk6565
14 Апреля 2024 в 20:37
Ржавая пушка и ливер...пыжилысь-пыжились...а выигрывает опять Пепка...ахаха)))
redwhite1959
14 Апреля 2024 в 20:43
Линекер раньше говорил - играют 22 игрока на поле, но выигрывают всегда немцы! Вот и сейчас примерно также можно сказать про АПЛ - играют 22 игрока на поле, а выигрывает всегда МанСити!))
snk6565
14 Апреля 2024 в 20:47
Ты понял мою мысль))))
CELTIC FROST
14 Апреля 2024 в 20:32
Жаль. Похоже, что финита ля комедия, и МС снова чемпион....
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