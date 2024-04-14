Хау рассказал о планах «Ньюкасла» по Исаку

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау в очередной раз прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего Александра Исака. Специалист подчеркнул, что клуб планирует сохранить Иска в своих рядах.

«Мы пытаемся построить здесь команду. Нам нужно сохранить наших лучших игроков. Элитный так сложно заполучить…» - слова Хау приводит в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Александр Исак провёл за «Ньюкасл» 34 официальных матча. В них 24-летний нападающий записал на свой счёт двадцать один гол и один результативный пас на партнёра.