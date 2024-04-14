«Челси» может побороться за итальянского топ-тренера

«Челси» проводит серый сезон, и есть вероятность – пускай и невысокая – очередной смены главного тренера на «Стэмфорд Бридж». В вопросе будущего Маурисио Почеттино будет важно то, как команда выступит в Кубке Англии, и пройдёт ли она в турниры УЕФА.

Если Почеттино всё же уволен, то «Челси» будет бороться за Роберто де Дзерби из «Брайтона». Об этом в социальных сетях написал журналист Руди Галетти. За последнее время слухи связывали де Дзерби сразу с несколькими топ-клубами – с «Ливерпулем», «Манчестер Юнайтед» и «Барселоной».

На следующих выходных «Челси» сыграет против «Манчестер Сити» в полуфинале Кубка Англии. А в понедельник, 15 апреля, команда Почеттино сыграет в АПЛ против «Эвертона».