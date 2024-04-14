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Появился неожиданный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле»

14 Апреля 2024 • 20:03 Комментировать (1)

Летом «Ливерпуль» примет новый тренер – Юрген Клопп о намерении покинуть мерсисайдский клуб объявил ещё зимой. Фаворитом на пост левого «красных» считается Рубен Аморим из «Спортинга». Впрочем, португалец является не единственным кандидатом.

Как сообщает Daily Mail, кандидатом на должность тренера «Ливерпуля» стал Нико Ковач. Уже почти месяц этот 52-летний специалист находится без работы после ухода из «Вольфсбурга». Как тренер Ковач известен главным образом по работе с «Баварией» и «Монако».

Напомним, что в субботу «Ливерпуль» неожиданно потерпел поражение от «Кристал Пэлас» на своём поле со счётом 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Нико Ковач
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Marco Van Basten
14 Апреля 2024 в 20:07
А как же Мостовой?
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