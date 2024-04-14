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Боссы «Манчестер Юнайтед» не приняли решение по тен Хагу

14 Апреля 2024 • 19:26 Комментировать
Борнмут
2:2
Манчестер Юнайтед

В субботу «Манчестер Юнайтед» в очередной раз разочаровал своих болельщиков. Гостевой матч Премьер-лиги против «Борнмута» «красные дьяволы» завершили вничью со счётом 2:2.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Дэвида Орнштейна, в компании INEOS ещё не приняли решение по будущему главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага. Этот вопрос будет рассматриваться в ближайшие недели и месяцы.

Сейчас боссы «Манчестер Юнайтед» работают с тен Хагом, обсуждая в том числе планы на лето, но нидерландец может покинуть клуб.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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