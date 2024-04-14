«Похмелье»: Клопп назвал причины поражения «Ливерпуля»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп ответил на вопрос, связано ли поражение от «Кристал Пэлас» (0:1) с прошлым поражением от «Аталанты» в Лиге Европы (0:3).

«Это было «похмелье»? Да. Иногда люди так реагируют. У нас не было уверенности, мы располагались слишком далеко друг от друга на поле. Защитники опускались слишком глубоко, полузащиты не было, атака не запускала прессинг. Это всё правда.

Откуда всё это? Как я могу ответить на вопрос на 100%? Но всего несколько дней назад мы провели плохой матч, так что, возможно, это как-то связано», - сказал Клопп Sky Sports.

«Ливерпуль» сейчас занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Англии.