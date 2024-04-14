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Робертсон после поражения «Ливерпуля»: «У нас было моментов на две или три победы»

14 Апреля 2024 • 18:51 Комментировать
Ливерпуль
0:1
Кристал Пэлас

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон дал комментарий после домашнего поражения от «Кристал Пэлас».

«Плохая реализация? Это было в последних матчах, и именно поэтому нас наказывают. Мы изо всех сил стараемся сыграть на ноль. Не знаю, сколько раз мы не пропускали в последних 10-15 последних играх, но таких игр наберётся не много. Когда вы пропускаете, приходится рисковать.

Ребята перед чужими воротами должны играть лучше. Но ребята в обороне тоже должны действовать лучше.

Мы расстроены, было столько шансов. В первом тайме мне казалось, что мы плохи, а соперник мог вести больше, чем 1:0. Но во втором тайме у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть два или три матча», - сказал Робертсон Sky Sports.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Эндрю Робертсон

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