Робертсон после поражения «Ливерпуля»: «У нас было моментов на две или три победы»

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон дал комментарий после домашнего поражения от «Кристал Пэлас».

«Плохая реализация? Это было в последних матчах, и именно поэтому нас наказывают. Мы изо всех сил стараемся сыграть на ноль. Не знаю, сколько раз мы не пропускали в последних 10-15 последних играх, но таких игр наберётся не много. Когда вы пропускаете, приходится рисковать.

Ребята перед чужими воротами должны играть лучше. Но ребята в обороне тоже должны действовать лучше.

Мы расстроены, было столько шансов. В первом тайме мне казалось, что мы плохи, а соперник мог вести больше, чем 1:0. Но во втором тайме у нас было достаточно шансов, чтобы выиграть два или три матча», - сказал Робертсон Sky Sports.