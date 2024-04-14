Наставник «Кристал Пэлас» высказался о победе над «Ливерпулем»

Главный тренер «Кристал Пэлас» Оливер Гласнер прокомментировал выездную победу над «Ливерпулем» в 33-м туре чемпионата Англии.

Встреча, прошедшая на стадионе «Энфилд», завершилась победой «Кристал Пэлас» со счетом 1:0.

- Это выдающаяся победа на «Энфилде», здесь сложно побеждать. Было пиятно видеть, как парни играли, особенно в первом тайме. Поздравляю команду с этой победой.

Впереди матч с «Вест Хэмом», нам нужен будет тот же настрой и сила. Думаю, сегодняшняя победа придаст нам уверенности, но нам нужно оставаться собой, быть скромными, - приводит слова специалиста ВВС.

«Кристал Пэлас» имеет в своём активе 33 очка и идёт на 14 строчке в турнирной таблице АПЛ.