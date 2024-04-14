Клопп высказался после домашнего поражения «Ливерпуля» от «Кристал Пэлас»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп дал комментарий после домашнего поражения от «Кристал Пэлас» со счётом 0:1.

«Статистика первого тайма не так хороша, как статистика второго тайма. Очевидно, что мы не сыграли хорошо в первом тайме. Дальше мы хотели отреагировать, и мы это увидели.

На поле была не до конца уверенная в себе команда. Мы не были лучшими. У «Кристал Пэлас» было слишком много моментов, когда мы двигались не в том направлении. Если вы посмотрите на мои команды за более чем 20 лет, то они были довольно хороши в прессинге и контрпрессинге. В первом тайме этого не было.

Во втором тайме мы попытались изменить схему и динамику. В другой день мы могли бы выиграть этот матч 4:1, но в футболе так не бывает.

Повлияло ли поражение от «Аталанты»? Я правда не знаю. Учитывая моменты, я бы сказал, что нам не повезло. Были шансы у Дарвина, у Мо [Салаха]… Мы не наказали соперника во втором тайме, поэтому стоим здесь без очков, а у «Кристал Пэлас» их три», - сказал Клопп BBC's Match of the Day.