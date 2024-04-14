Оборвалась затяжная серия «Ливерпуля» без поражений в АПЛ дома

В воскресенье «Ливерпуль» огорчил своих болельщиков домашним поражением от «Кристал Пэлас» со счётом 0:1. Как следствие, команда Юргена Клоппа опустилась на третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Дома в чемпионате Англии «Ливерпуль» не проигрывал очень давно. В прошлый раз команда Клоппа уступала в Премьер-лиге в родных стенах 29 октября 2022 года. Тогда мерсисайдцы проиграли «Лидсу» (1:2).

Серия «Ливерпуля» без поражений дома в АПЛ составила 28 матчей (22 победы, шесть ничьих). Теперь эта серия оборвалась.

Следующий матч Премьер-лиги «Ливерпуль» проведёт 21 апреля – против «Фулхэма» на поле соперника.