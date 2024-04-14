«Челси» может купить одноклубника Алексея Миранчука за 60 млн евро

Полузащитник «Аталанты» Тён Копмейнерс может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

По данным Sport Mediaset, в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Челси». Сообщается, что скауты лондонского клуба были на матче, в котором «Аталанта» разгромила «Ливерпуль» со счётом 3:0 в Лиге Европы.

Отмечается, что «Челси» готов заплатить за игрока 60 миллионов евро.

В текущем сезоне Копмейнерс провёл 27 матчей в итальянском чемпионате и забил 11 мячей. Его контракт с «Аталантой» действует до лета 2027 года, а трансферная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.