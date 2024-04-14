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«Манчестер Юнайтед» выставил на трансфер известного игрока слухи

14 Апреля 2024 • 18:21 Комментировать (1)

Трансфер вингера Антони оказался неудачным. «Манчестер Юнайтед» потратил на игрока почти 100 миллионов евро, однако бразилец стать звездой на «Олд Траффорд» не смог. Если брать текущий сезон, то в 33 официальных матчах Антони забил всего лишь два гола и отдал два голевых паса.

Как сообщает TodoFichajes, со ссылкой на журналиста Руди Галетти, «Манчестер Юнайтед» решил выставить Антони на трансфер. «Красные дьяволы» понимают, что они не отобьют вложенные деньги, но для них важно хотя бы исключить бразильца из зарплатной ведомости.

Заменить Антони в линии атаки «Манчестер Юнайтед» может Майкл Олисе из «Кристал Пэлас».  

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Манчестер Юнайтед Кристал Пэлас Антони Майкл Олисе трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Bartimeus
14 Апреля 2024 в 18:24
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