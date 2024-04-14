Трансфер вингера Антони оказался неудачным. «Манчестер Юнайтед» потратил на игрока почти 100 миллионов евро, однако бразилец стать звездой на «Олд Траффорд» не смог. Если брать текущий сезон, то в 33 официальных матчах Антони забил всего лишь два гола и отдал два голевых паса.

Как сообщает TodoFichajes, со ссылкой на журналиста Руди Галетти, «Манчестер Юнайтед» решил выставить Антони на трансфер. «Красные дьяволы» понимают, что они не отобьют вложенные деньги, но для них важно хотя бы исключить бразильца из зарплатной ведомости.

Заменить Антони в линии атаки «Манчестер Юнайтед» может Майкл Олисе из «Кристал Пэлас».