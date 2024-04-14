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«Фулхэм» всухую обыграл в гостях «Вест Хэм»

14 Апреля 2024 • 18:13 Комментировать
Вест Хэм
0:2
Фулхэм
окончен

Нечасто побеждающие «Вест Хэм» и «Фулхэм» провели матч 33-го тура чемпионата Англии. Гости не так часто контролировали мяч, но активнее проявили себя впереди, что и привело к победе. Владимир Цоуфал в дебюте оказался один на один с голкипером, и тот выбил мяч из-под ног, добивание Майкла Антонио - неточно. У гостей навес с правого фланга, защитник допустил ошибку, и Андреас Перейра, обыграв голкипера, покатил в пустые ворота - 0:1. Виллиан умчался в свободную зону и сыграл на Перейру, а тот промахнулся. Лукаш Фабьянски дважды подряд реально спасал команду после ударов соперников. Аналогично после перерыва после опасного удара Алекса Айуоби. На 72-й минуте оборона «молотобойцев» была статистами при передачи Айуоби и голевой ударе Перейры - 0:2.

«Вест Хэм» не смог подняться с восьмого места, соперник стал 12-м.

Протокол игры  
Вест Хэм0:2Фулхэм
  9'Перейра Андреас (0:1)
  72'Перейра Андреас (0:2)
Фабьянски ЛукашЦоуфал Владимир 69' (Джонсон Бен ( 69') Мавропанос Константинос 60' (Зума Курт ( 60') Агер НаифЭмерсон ПалмиериАльварес ЭдсонУорд-Праус Джеймс 69' (Соучек Томаш ( 69') Кудус МохаммедИнгс ДэнниПакета Лукас  90'Антонио Майкл 82' (Эрти Джордж ( 82'Корне Максвелл 90')
Запасные: Огбонна АнджелоАнанг ДжозефДивин МубамаКрессуэлл Аарон
Лено БерндКастань ТимотиАдарабиойо ОлуватосинУгелумба КэлвинРобинсон ЭнтониЛукич СашаПальинья Жоау 90' (Рид Харрисон ( 90') Айуоби Алекс 74' (Уилсон Гарри ( 74') Перейра Андреас  61' 74' (Рид Бобби ( 74'  81') Виллиан Боргес 90' (Броя Армандо ( 90') Родриго Мунис 90' (Траоре Адама ( 90')
Запасные: Родак МарекХименес РаульКэрни ТомДиоп Исса
14 апреля. Стадион "Олимпийский (Лондон)" (Лондон).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Вест Хэм

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