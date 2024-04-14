«Фулхэм» всухую обыграл в гостях «Вест Хэм»

Нечасто побеждающие «Вест Хэм» и «Фулхэм» провели матч 33-го тура чемпионата Англии. Гости не так часто контролировали мяч, но активнее проявили себя впереди, что и привело к победе. Владимир Цоуфал в дебюте оказался один на один с голкипером, и тот выбил мяч из-под ног, добивание Майкла Антонио - неточно. У гостей навес с правого фланга, защитник допустил ошибку, и Андреас Перейра, обыграв голкипера, покатил в пустые ворота - 0:1. Виллиан умчался в свободную зону и сыграл на Перейру, а тот промахнулся. Лукаш Фабьянски дважды подряд реально спасал команду после ударов соперников. Аналогично после перерыва после опасного удара Алекса Айуоби. На 72-й минуте оборона «молотобойцев» была статистами при передачи Айуоби и голевой ударе Перейры - 0:2.

«Вест Хэм» не смог подняться с восьмого места, соперник стал 12-м.