«Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»

Фиаско в домашнем матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3), похоже, не было случайностью для «Ливерпуля». Сегодня «красные» испытали проблемы в споре с «Кристал Пэлас». На 14-й минуте Тайрик Митчелл от лицевой линии отдал мяч во вратарскую, где самым расторопным оказался Эберечи Эзе - 0:1. Тут же Виргил ван Дейк грубо ошибся, Жан-Филипп Матета оказался сам перед воротами и перебросил кипера, но защитник в подкате вынес мяч с ленточки. Первый момент «Ливерпуля» был лишь на 30-й минуте, после подачи Алексиса Макаллистера Луис Диас попал в перекладину. После перерыва угловой у хозяев, после скидки с разворота стрелял Дарвин Нуньес, и голкипер ногой парировал. Диогу Жоту проник в штрафную и послал мяч мимо вратаря, но на ленточке ему помог защитник. Обмен уколами: Матета во вратарской попал в руку Алиссона, а Кёртис Джонс, оказавшись сам перед воротами, пробил мимо кипера и рамки.

«Ливерпуль» потерпел третье поражение в сезоне и остается третьим.