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«Ливерпуль» ухудшил шансы на чемпионство, проиграв дома «Кристал Пэлас»

14 Апреля 2024 • 18:00 Комментировать (6)
Ливерпуль
0:1
Кристал Пэлас
окончен

Фиаско в домашнем матче Лиги Европы с «Аталантой» (0:3), похоже, не было случайностью для «Ливерпуля». Сегодня «красные» испытали проблемы в споре с «Кристал Пэлас». На 14-й минуте Тайрик Митчелл от лицевой линии отдал мяч во вратарскую, где самым расторопным оказался Эберечи Эзе - 0:1. Тут же Виргил ван Дейк грубо ошибся, Жан-Филипп Матета оказался сам перед воротами и перебросил кипера, но защитник в подкате вынес мяч с ленточки. Первый момент «Ливерпуля» был лишь на 30-й минуте, после подачи Алексиса Макаллистера Луис Диас попал в перекладину. После перерыва угловой у хозяев, после скидки с разворота стрелял Дарвин Нуньес, и голкипер ногой парировал. Диогу Жоту проник в штрафную и послал мяч мимо вратаря, но на ленточке ему помог защитник. Обмен уколами: Матета во вратарской попал в руку Алиссона, а Кёртис Джонс, оказавшись сам перед воротами, пробил мимо кипера и рамки.  

«Ливерпуль» потерпел третье поражение в сезоне и остается третьим.

Протокол игры  
Ливерпуль0:1Кристал Пэлас
  14'Эзе Эберечи (0:1)
Алиссон БекерБрэдли Конор 48' (Александер-Арнольд Трент ( 48') Конате ИбраимаВан Дейк ВиргилРобертсон ЭндрюМакаллистер АлексисЭндо Ватару 46' (Собослаи Доминик ( 46') Джонс Кёртис  71' 83' (Эллиотт Харви ( 83') Салах МохамедНуньес Дарвин 66' (Жота Диогу ( 66') Диас Луис 66' (Гакпо Коди ( 66')
Запасные: Гомес ДжоКеллехер КаомхинКуанса ДжареллГравенберх Райан
Хендерсон ДинКлайн Натаниэль 77' (Шлупп Джеффри ( 77') Андерсен ЙоакимХефферсон Лерма  90'Муньос ДаниэльМитчелл ТайрикУортон АдамХьюз Уилл 77' (Уорд Джоэл ( 77') Олисе Майкл 68' (Айю Джордан ( 68') Эзе Эберечи 77' (Ридевальд Жайро ( 77') Матета Жан-Филипп 90' (Эдуар Одсонн ( 90')
Запасные: Томкинс ДжеймсМэттьюз РемиОзо ДэвидАхамада Науиру
14 апреля. Стадион "Энфилд".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Кристал Пэлас

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Комментарии (6) Все комментарии
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andi
14 Апреля 2024 в 18:34
ЛИВЕРПУЛЬ - сдулся.
CELTIC FROST
14 Апреля 2024 в 18:28
Клопп обещал. что команда покажет реакцию после позора с Аталантой. Вот и показала. Не судьба...
Bartimeus
14 Апреля 2024 в 18:21
Вот так да, значит влет макаронникам не такая уж и неожиданность.
ВетерПеремен
14 Апреля 2024 в 18:13
Отлично!)
pol-black
14 Апреля 2024 в 18:09
Всего лишь третье поражение в сезоне - и третье место. Вот борьба...
Leonardis
14 Апреля 2024 в 18:01
Ливерпуль сдулся...
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