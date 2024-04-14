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Из «Манчестер Юнайтед» уйдёт нападающий

14 Апреля 2024 • 17:57 Комментировать

Нападающий Антони Марсьяль покинет «Манчестер Юнайтед» по завершению сезона 2023/2024. Ближайшим летом француз обретёт статус свободного агента. Вариант, при котором Марсьяль останется на «Олд Траффорд», исключён. Об этом информирует Transfer News Live, ссылаясь на известного инсайдера Фабрицио Романо.

В сезоне 2023/2024 Антони Марсьяль провёл 19 официальных матчей, в которых забил два гола и отдал один голевой пас на партнёра.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что 28-летний Марсьяль предложил свои услуги миланскому «Интеру», уверенно лидирующему в Серии А.

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