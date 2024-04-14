«Арсенал» объявил состав на игру АПЛ с «Астон Виллой»

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Астон Виллы». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Троссар, Сака, Жезус.

Матч между «Арсеналом» и «Астон Виллой» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Астон Виллой» «Арсенал» вернётся на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги.