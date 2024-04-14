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«Арсенал» объявил состав на игру АПЛ с «Астон Виллой»

14 Апреля 2024 • 17:33 Комментировать
Арсенал
...
Астон Вилла
1 1.28 X 6.00 2 9.50
Через 0 ч. 8 мин.

В воскресенье «Арсенал» проведёт домашний матч чемпионата Англии против «Астон Виллы». Рулевой лондонской команды Микель Артета принял решение включить в стартовый состав таких футболистов:

Райя, Уайт, Салиба, Габриэль, Зинченко, Райс, Эдегор, Хаверц, Троссар, Сака, Жезус.

Матч между «Арсеналом» и «Астон Виллой» стартует в 18:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В случае победы над «Астон Виллой» «Арсенал» вернётся на вершину турнирной таблицы Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон

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АРСЕНАЛ АСТОН ВИЛЛА
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