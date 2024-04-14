Алиссон вернулся: «Ливерпуль» объявил состав на игру с «Кристал Пэлас»

В субботу «Ливерпуль», один из претендентов на чемпионский титул Премьер-лиги, проведёт домашний матч против «Кристал Пэлас». Наставник мерсисайдской команды Юрген Клопп принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Алиссон, Брэдли, ван Дейк, Конате, Робертсон, Джонс, Эндо, Макаллистер, Нуньес, Диас, Салах.

Отметим, что вратарь Алиссон попал в состав «Ливерпуля» на матч чемпионата впервые с начала февраля. В последние недели бразилец не был доступен из-за травмы.

Матч «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас» стартует в 16:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле можно будет в текстовой трансляции.