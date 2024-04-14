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«Ливерпуль» предоставит Амориму важное условие работы

14 Апреля 2024 • 14:22 Комментировать

Похоже, следующим главным тренером «Ливерпуля» будет Рубен Аморим. Ожидается, что именно португалец сменит Юргена Клоппа в тренерском кресле в летнее межсезонье.

Как сообщает Transfer News Live со ссылкой на Football Insider, руководители «Ливерпуля» предоставят Амориму важное условие работы. Так, специалисту предоставят время для реализации его игрового стиля. Словом, требовать от Аморима результатов здесь и сейчас мерсисайдцы не будут.

Ранее Рубен Аморим отклонил информацию о договорённости с «Ливерпулем». При этом пресса утверждает, что принципиальное соглашение между сторонами всё-таки есть.

Аморим уже выбрал трёх новичков для «Ливерпуля»

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