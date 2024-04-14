«Манчестер Юнайтед» может назначить нового тренера - названы претенденты

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который является совладельцем «Манчестер Юнайтед», хочет назначить нового главного тренера на следующий сезон, об этом рапортует Teamtalk.

В настоящий момент манкунианцами руководит Эрик тен Хаг. Под руководством нидерландского специалиста «красные дьяволы» занимают лишь седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. В случае отставки тен Хага манкунианцы рассмотрят кандидатуры трех специалистов. Речь идет о Гарете Саутгейте, Грэме Поттере и Тьяго Мотте.

54-летний нидерландец тренирует «Манчестер Юнайтед» с лета 2022 года. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2025 года.